Жители Сухой Самарки подали еще один иск к мэрии Самары

Десятки жителей Сухой Самарки обратились в Ленинский районный суд Самары с очередным заявлением в связи с предстоящей застройкой микрорайона.

Граждане требуют признать незаконным включение в зону комплексного развития территории (КРТ) 5,05 га, на которой расположена дубовая роща. Напомним, в границы КРТ вошли 12,13 га вблизи улиц Белорусской и Флотcкой, где за последние 20 лет вырос лес. Здесь ООО "СЗ Фарн-Строй" планирует высотное строительство. Это стало поводом для обращения местных жителей в суды Самарской области.

На встрече с гражданами застройщик представил проект освоения территории и его преимущества. Помимо жилых домов, инвестор обещает построить пристроенный детский сад на 170 мест, корпус школы на 525 мест, отремонтировать существующий детский сад №311, обеспечить встроенной поликлиникой, учреждением клубного типа, разбить парк "Речные птицы".

Однако все эти социальные объекты рассчитаны на 4 тыс. человек - такой прирост населения ожидается в результате реализации КРТ. Сейчас, следует из искового заявления, в поселке проживает более 10 тыс. человек.

Вместе с тем местные жители отмечают, что дорожная инфраструктура не справляется даже с текущей плотностью населения, а реконструкция основной дороги района - ул. Белорусской - не предусмотрена генпланом.

Истцы настаивают на обеспечительных мерах: запретить согласование разрешительной документации и выдачу разрешения на строительство в зоне КРТ, а также вырубку и изменение ландшафта.