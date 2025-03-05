Жители Сухой Самарки подали еще один иск к мэрии Самары

Десятки жителей Сухой Самарки обратились в Ленинский районный суд Самары с очередным заявлением в связи с предстоящей застройкой микрорайона.
Граждане требуют признать незаконным включение в зону комплексного развития территории (КРТ) 5,05 га, на которой расположена дубовая роща. Напомним, в границы КРТ вошли 12,13 га вблизи улиц Белорусской и Флотcкой, где за последние 20 лет вырос лес. Здесь ООО "СЗ Фарн-Строй" планирует высотное строительство. Это стало поводом для обращения местных жителей в суды Самарской области.
На встрече с гражданами застройщик представил проект освоения территории и его преимущества. Помимо жилых домов, инвестор обещает построить пристроенный детский сад на 170 мест, корпус школы на 525 мест, отремонтировать существующий детский сад №311, обеспечить встроенной поликлиникой, учреждением клубного типа, разбить парк "Речные птицы".
Однако все эти социальные объекты рассчитаны на 4 тыс. человек - такой прирост населения ожидается в результате реализации КРТ. Сейчас, следует из искового заявления, в поселке проживает более 10 тыс. человек.
Вместе с тем местные жители отмечают, что дорожная инфраструктура не справляется даже с текущей плотностью населения, а реконструкция основной дороги района - ул. Белорусской - не предусмотрена генпланом.
Истцы настаивают на обеспечительных мерах: запретить согласование разрешительной документации и выдачу разрешения на строительство в зоне КРТ, а также вырубку и изменение ландшафта.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????