Водитель "без прав" в Самаре сбил пешехода

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В воскресенье, 27 апреля, в Самаре 31-летний водитель на ВАЗ-2114 в районе дома № 87 по ул. Стара-Загора допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте.