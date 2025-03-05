"Акрон" продлил контракт с Маратом Бокоевым

ФК "Акрон" и 23-летний центрбэк Марат Бокоев продлили действие договора до 2029 года.
Он присоединился к "Акрону" в августе 2023 года. За полтора сезона центрбек принял участие в 34 матчах в составе тольяттинцев, забив гол и отдав две голевые передачи. В текущем розыгрыше МИР РПЛ на его счету семь сыгранных поединков.
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Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.