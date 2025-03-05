"Акрон" продлил контракт с Маратом Бокоевым

ФК "Акрон" и 23-летний центрбэк Марат Бокоев продлили действие договора до 2029 года.

Он присоединился к "Акрону" в августе 2023 года. За полтора сезона центрбек принял участие в 34 матчах в составе тольяттинцев, забив гол и отдав две голевые передачи. В текущем розыгрыше МИР РПЛ на его счету семь сыгранных поединков.