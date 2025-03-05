В прошлом году в регионе выявили 19 нелегальных кредиторов

В 2024 г. в Самарской области признаки нелегального потребительского кредитования обнаружены у 19 компаний, сообщает региональное Отделение Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации. "Черные кредиторы" работали под видом комиссионных магазинов и ломбардов в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани. Они выдавали потребительские кредиты, не находясь в реестрах Банка России, а значит, не имея законных оснований для такой деятельности.

Недобросовестные комиссионные магазины передавали клиентам деньги сразу при получении товара и оформлении договора, а не после продажи вещи, принятой на комиссию. Это означает, что они выдавали займы под залог имущества, хотя суть комиссионной торговли в том, что гражданин получает деньги только после продажи вещи.

Настоящий ломбард обязан выдать заемщику залоговый билет. Лжеломбарды предлагают гражданам различные формы договоров. Проценты по ним могут существенно превышать значения, установленные для легальных участников рынка, а сохранность имущества не гарантирована. Такая организация может продать "залог" в любое время, поскольку юридически он залогом не является.

Прежде чем обратиться за финансовой услугой, важно проверить в Справочнике финансовых организаций на сайте Банка России, вправе ли компания ее оказывать. Также стоит убедиться, что организация не состоит в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

"Помимо нелегальных кредиторов опасность для граждан представляют финансовые пирамиды, активно создаваемые как интернет-проекты. Многие пирамиды и псевдоброкеры убеждают людей вкладываться в выгодную покупку акций. Чаще всего мошенники привлекают клиентов через социальные сети и персональные консультации в телеграм-каналах. Получив деньги, они практически сразу пропадают и перестают выходить на связь", — подчеркивает управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.