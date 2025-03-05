Обвиняемый в организации убийства самарского спортсмена-бойца "Якудзы" вновь пропал из поля зрения суда

Самарский областной суд своим постановлением от 12 декабря приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении Игоря Гужина, обвиняемого в причастности к организации убийства (ст.33 ч.3-ст.105 ч.2 п.п.ж, з УК РФ), в связи с тем, что он скрылся и место его пребывания неизвестно, об этом сообщили в облсуде.

Напомним, что Игоря Гужина, а также других фигурантов дела Андрея Маклаева и Хуснидина Нуридинова подозревали в причастности к убийству бойца Владимира Попова. Последний выступал на ринге под псевдонимом Якудза.

Попова расстреляли у подъезда его дома 9 мая 2017 года. Через полгода он скончался в больнице. Сообщалось, что по одной из версий, к преступлению привел раздел сфер влияния на самарских кладбищах при оказании ритуальных услуг. Расстрелянный мог принимать сторону ООО "Дом ангелов". А накануне покушения на территории кладбища "Рубежное" у него произошел конфликт с сотрудниками ООО "Самара Спецкомбинат ритуальных услуг".

Сообщалось, что на стадии судебного разбирательства Гужин скрылся. Тогда по поручению Генеральной прокуратуры РФ 19 января 2021 г. его объявили в международный розыск. В Генпрокуратуре уточнили, что запрос о выдаче Гужина направили в Таиланд еще 19 июля 2021 года. В начале февраля 2023 г. появилось сообщение, что Таиланд выдает Гужина России.

"До своего отъезда Гужин Игорь был полностью оправдан приговором Самарского областного суда на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. Этот приговор в последующем был отменен. Однако Гужин ни от кого не скрывался, ибо на момент его отъезда он был оправдан и в отношении него не была избрана мера пресечения!" — комментировал адвокат Дмитрий Тараборин новость об экстрадиции Гужина на своей страничке в соцсети.

После возвращения Гужина в Россию его снова начали судить в Самарском областном суде с участием присяжных. В итоге, как указано на сайте областного суда, в отношении подсудимого коллегией присяжных заседателей был вынесен оправдательный вердикт (п. 4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ). И 29 февраля 2024 г. Игорю Гужину областной суд вынес оправдательный приговор.

Как поясняли тогда корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции в г. Нижний Новгород, приговор Игорю Гужину был обжалован стороной обвинения. И 10 сентября 2024 г., рассмотрев апелляционные представления государственного обвинителя, апелляционный суд отменил оправдательный приговор Самарского областного суда Игорю Гужину от 29 февраля и направил уголовное дело на новое судебное разбирательство в тот же суд иным составом со стадии подготовки к судебному заседанию.

Как пояснил корреспонденту Волга Ньюс адвокат Сергей Карпов, защищавший Игоря Гужина на судебном процессе, закончившимся 29 февраля 2024 г. оправдательным приговором, он подал кассационную жалобу на данное апелляционное определение. Жалоба поступила в Шестой кассационный суд, который 19 декабря вынес постановление об отказе в рассмотрении жалобы в судебном заседании.

"Я считаю оправдательный приговор Игорю Гужину справедливым и планирую обжаловать отменившее его определение Четвертого апелляционного суда и отказ Шестого кассационного суда в рассмотрении моей жалобы в Верховном суде", - отметил Карпов.

А уголовное дело в отношении Игоря Гужина после отмены оправдательного приговора поступило для нового рассмотрения в областной суд 25 сентября и 27 сентября было передано судье, который 17 октября назначил первое заседание на 15 ноября. В новом судебном процессе в Самарском областном суде адвокат Сергей Карпов уже не участвовал.

Как указано на сайте Самарского областного суда, процесс шел с участием присяжных заседателей. Но первое заседание, а затем второе и третье, назначенные на 21 и 28 ноября были отложены в связи с неявкой подсудимого. А на заседании 12 декабря суд вынес постановление о приостановлении производства по делу. Основанием для такого решения послужил тот факт, что обвиняемый скрылся и место его пребывания неизвестно.