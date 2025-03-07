В Самарской области автомобиль наехал на свою владелицу, не воспользовавшуюся "ручником"

В четверг, 6 марта, в Сызранском районе Самарской области автомобилистка пострадала в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 20:10 57-летняя женщина ехала на JAC JS6 по трассе М-5 и на 935 км остановилась на обочине. Она вышла из машины, но не использовала стояночный тормоз. В итоге иномарка покатилась, наехала на женщину, а потом врезалась в стоявший на обочине грузовик.

Автомобилистка пострадала, но госпитализация не потребовалась.