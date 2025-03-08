В Самаре Mercedes сбил двух девочек, переходивших дорогу на "зеленый"

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В пятницу, 7 марта, на Московском шоссе в Самаре автомобиль Mercedes-Benz сбил двух девочек-подростков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области