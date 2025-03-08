Юная тольяттинка перебегала проезжую часть в неустановленном месте и попала под колеса авто

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 7 марта, в Комсомольском районе Тольятти автомобиль Lada Largus сбил 13-летнюю девочку-подростка, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области