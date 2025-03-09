"Крылья Советов" уступили "Акрону" — 0:2

В воскресенье, 9 марта, в домашнем матче Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" "Крылья Советов" уступили тольяттинскому "Акрону", сообщает пресс-служба самарского клуба.
На 9-й минуте встречи после подачи углового Артем Дзюба смог отправить мяч в ворота самарцев — 0:1. Лончар довел счет до 0:2.
Выйдя на замену на 71 минуте в составе "Крыльев Советов" дебютировал Лука Гагнидзе.
Александр Солдатенков в матче получил предупреждение, которое для него стало четвертым в сезоне, и он пропустит предстоящую игру.
В следующем матче "Крылья Советов" в Каспийске сыграют с махачкалинским "Динамо". Игра 21 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 15 марта, в 18:00.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.