ВТБ: молодежь и пенсионеры стали чаще открывать вклады

Количество вкладчиков ВТБ в возрасте от 19 до 24 лет за год увеличилось почти на 90%, а объем их депозитов увеличился в 2,2 раза и составил 71,2 млрд рублей. Также существенно больше (+63%) стало вкладчиков старше 71 года, суммарно их сбережения за год выросли на 78% и достигли 1,3 трлн рублей. Для сравнения, количество клиентов трудоспособного возраста (от 25 до 46 лет) увеличилось в среднем на 47%.
Высокими ставками по депозитам в прошлом году активно пользовались родители для формирования накоплений для будущего их детей. За год более чем в два раза увеличилось число клиентов в возрасте от 14 до 18 лет, на чье имя открывались вклады, общая сумма их сбережений превысила 12,8 млрд рублей.
"Экстрадоходность по накопительным продуктам в прошлом году никого не оставила равнодушным. Мы видим, как выросла финансовая активность молодого и старшего поколений. Молодежь стала более бережно относиться к финансам и формировать сбережения, пенсионеры доставали деньги "из-под подушки" и размещали на вкладах, получая неплохой пассивный доход к пенсии. Еще одним фактором в пользу выбора депозита у этих категорий клиентов стала легкость и доступность открытия — максимально простой клиентский путь за несколько кликов в онлайн", — прокомментировала Ольга Сердюкова, заместитель руководителя департамента сбережений и зачислений.
Большую часть в структуре сбережений россиян занимают именно вклады. Вкладчики стремятся как можно больше средств аккумулировать на депозитах, текущие ставки по которым обеспечивают высокую доходность.
По прогнозам ВТБ, объем рынка сбережений продолжит стабильно расти в течение 2025 года. По итогам года рынок сбережений в России вырастет на 21% и превысит 68 трлн. В этом году россияне смогут заработать на вкладах около 9 трлн рублей, что обновит рекорд прошлого года и станет основным драйвером роста рынка сбережений. Портфель розничных пассивов ВТБ к концу года вырастет почти на треть, до 13,3 трлн рублей.
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