В Самаре пройдет первый Международный фестиваль "Наследие. Опера. Балет"

С 30 марта по 13 апреля Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича распахнет свои двери для Первого международного фестиваля "Наследие. Опера. Балет" (12+), продолжающего традиции легендарного фестиваля имени Аллы Шелест и оперных фестивалей Светланы Хумарьян.
Идея провести фестиваль, который под одним названием соединил эти два вида искусства, принадлежит художественному руководителю и главному дирижеру Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича Евгению Хохлову.
"Само понятие "наследие" охватывает необъятный пласт материальной и духовной культуры, созданной прошлыми поколениями и бережно передаваемой нам как бесценное сокровище. Наш фестиваль, объединяющий два величайших вида искусства - оперу и балет, призван раскрыть все богатство и многообразие театрального наследия", - рассказал Евгений Хохлов - художественный руководитель и идеолог проекта "Наследие. Опера. Балет".
В 2025 году в Самаре пройдет первый балетный фестиваль под эгидой "Наследие", он будет посвящен памяти заслуженного работника культуры РСФСР, почетного гражданина Самарской области Светланы Петровны Хумарьян. В следующем, 2026 году фестиваль продолжит свою историю, представив оперный модуль.
В основу фестиваля этого года положена идея обращения к наследию русского балетного театра, сохраненному для всего мира. Это наследие составляло и составляет основную часть репертуара любого академического театра. Самарский театр оперы и балета ведет активную деятельность по сохранению классических постановок в своем репертуаре, понимая, что без знания истоков нет будущего для дальнейшего развития театрального искусства и культуры, преемственности поколений. Фестиваль станет не только праздником классического балета, но и платформой для обсуждения его роли в современном мире.
Руководитель фестиваля "Наследие. Балет", заслуженный артист России Юрий Бурлака отметил: "Наследие" на новом витке своего развития продолжит традиции фестиваля имени Аллы Шелест и продемонстрирует лучшие традиции классической хореографии, представляя самарской публике и гостям города яркие и запоминающиеся балетные постановки".
Масштабное событие проводится при поддержке правительства Самарской области и призвано стать преемником знаменитого фестиваля имени Аллы Шелест, на протяжении более чем двух десятилетий являвшегося гордостью самарской сцены.
"Нас ждут яркие фестивальные дни, наполненные встречами с прекрасным! Восхитительные премьеры, спектакли с участием российских звезд балета, общение профессионального сообщества и поклонников балетного искусства. Это будет еще одна красивая страница в творческой жизни нашего региона", - сказала министр культуры Самарской области Ирина Калягина.
Участниками фестиваля 2025 года станут артисты из Государственного академического Большого театра России, Государственного академического Мариинского театра и Московского академического Музыкального театра имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко. Самара почти на полмесяца превратится в центр отечественного балета.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.