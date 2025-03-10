В Самаре пройдет первый Международный фестиваль "Наследие. Опера. Балет"

С 30 марта по 13 апреля Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича распахнет свои двери для Первого международного фестиваля "Наследие. Опера. Балет" (12+), продолжающего традиции легендарного фестиваля имени Аллы Шелест и оперных фестивалей Светланы Хумарьян.

Идея провести фестиваль, который под одним названием соединил эти два вида искусства, принадлежит художественному руководителю и главному дирижеру Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича Евгению Хохлову.

"Само понятие "наследие" охватывает необъятный пласт материальной и духовной культуры, созданной прошлыми поколениями и бережно передаваемой нам как бесценное сокровище. Наш фестиваль, объединяющий два величайших вида искусства - оперу и балет, призван раскрыть все богатство и многообразие театрального наследия", - рассказал Евгений Хохлов - художественный руководитель и идеолог проекта "Наследие. Опера. Балет".

В 2025 году в Самаре пройдет первый балетный фестиваль под эгидой "Наследие", он будет посвящен памяти заслуженного работника культуры РСФСР, почетного гражданина Самарской области Светланы Петровны Хумарьян. В следующем, 2026 году фестиваль продолжит свою историю, представив оперный модуль.

В основу фестиваля этого года положена идея обращения к наследию русского балетного театра, сохраненному для всего мира. Это наследие составляло и составляет основную часть репертуара любого академического театра. Самарский театр оперы и балета ведет активную деятельность по сохранению классических постановок в своем репертуаре, понимая, что без знания истоков нет будущего для дальнейшего развития театрального искусства и культуры, преемственности поколений. Фестиваль станет не только праздником классического балета, но и платформой для обсуждения его роли в современном мире.

Руководитель фестиваля "Наследие. Балет", заслуженный артист России Юрий Бурлака отметил: "Наследие" на новом витке своего развития продолжит традиции фестиваля имени Аллы Шелест и продемонстрирует лучшие традиции классической хореографии, представляя самарской публике и гостям города яркие и запоминающиеся балетные постановки".

Масштабное событие проводится при поддержке правительства Самарской области и призвано стать преемником знаменитого фестиваля имени Аллы Шелест, на протяжении более чем двух десятилетий являвшегося гордостью самарской сцены.

"Нас ждут яркие фестивальные дни, наполненные встречами с прекрасным! Восхитительные премьеры, спектакли с участием российских звезд балета, общение профессионального сообщества и поклонников балетного искусства. Это будет еще одна красивая страница в творческой жизни нашего региона", - сказала министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Участниками фестиваля 2025 года станут артисты из Государственного академического Большого театра России, Государственного академического Мариинского театра и Московского академического Музыкального театра имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко. Самара почти на полмесяца превратится в центр отечественного балета.