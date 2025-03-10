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Россельхозбанк скорректировал условия по вкладам

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 7 марта 2025 года Россельхозбанк внес изменения в процентные ставки по вкладам. Максимальная ставка 22% годовых будет действовать на срок 6 месяцев для клиентов, у которых не было вкладов и накопительных счетов в банке последние 30 дней.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Ставка до 22% годовых предоставляется при размещении средств во вклад без возможности пополнения и совершения расходных операций на полгода в мобильном приложении РСХБ. При выборе клиентом вклада на 3 месяца предусмотрена ставка до 21% годовых.

Также Россельхозбанк предлагает повышенные процентные ставки для действующих вкладчиков банка. По вкладам без возможности пополнения и совершения расходных операций на срок 6 месяцев ставка составляет до 21% годовых, на срок 3 месяца — до 20% годовых, на срок 9, 12 месяцев и 1 год 1 месяц — до 19% годовых.

Способ выплаты процентов (в конце срока или ежемесячно) определяется клиентом при заключении договора вклада.

"Россельхозбанк стремится создавать комфортные и выгодные условия для клиентов, учитывая их потребности и текущие рыночные тенденции. Банк предлагает надежные и конкурентоспособные решения, которые помогают уверенно планировать финансовое будущее. Наша задача — обеспечить стабильность в любых экономических условиях", — отметила заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Открытие и управление вкладами и другими продуктами РСХБ доступны как в отделениях, так и в мобильном приложении и Интернет-банке. Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра и на официальном сайте www.rshb.ru.

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