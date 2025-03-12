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Футбол Спорт

"Акрон" проиграл в четвертьфинале Пути Регионов "Спартаку" — 2:3

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 12 марта, в Самаре в четвертьфинале Пути Регионов тольяттинский "Акрон" уступил московскому "Спартаку" — 2:3.

Гости открыли счет уже на 17 минуте, Денисов сделал мягкий заброс на Мартинса, Кристофер подработал мяч и прошил ворота Волкова — 0:1. Проходят две минуты и красно-белые увеличивают преимущество, разрешающая передача в центр на Бонгонду, и Тео забивает в противоход — 0:2 Во втором тайме, на 54 минуте тольяттинцы отыгрывают один мяч с пенальти забивает Эсанов — 1:2, но москвичи сразу отвечают забитым голом, Бонгонда скидывает на Мартинса, и Кристофер с лету оформляет дубль — 1:3. На 70 минуте подопечные Заура Тедеева отыграли еще один матч, с передачи Пестрякова, головой забил Артем Дзюба — 2:3.

Следующий матч тольяттинцы проведут 16 марта в Самаре. Соперником станет московский ЦСКА.

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Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

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