Самарский пенсионер перевел на счет мошенников 400 тыс. рублей

В Самаре 77-летнему пенсионеру через мессенджеры и звонки поступили сообщения от якобы оператора сотовой связи, работника банка и сотрудника правоохранительных органов, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Звонившие сообщили мужчине, что его средства, хранящиеся на счете, используются для финансирования вооруженных сил одного из сопредельных государств, и что теперь ему грозит уголовная ответственность.
Чтобы заблокировать незаконные переводы и избежать скамьи подсудимых, все деньги надо перевести на указанный ими счет. Потерпевший, испугавшись и поверив мошенникам, перевел на указанный счет порядка 400 тыс. рублей, после чего аферисты перестали выходить на связь.
Мужчина понял, что стал жертвой мошенника, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы