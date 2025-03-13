Самарский пенсионер перевел на счет мошенников 400 тыс. рублей

В Самаре 77-летнему пенсионеру через мессенджеры и звонки поступили сообщения от якобы оператора сотовой связи, работника банка и сотрудника правоохранительных органов, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Звонившие сообщили мужчине, что его средства, хранящиеся на счете, используются для финансирования вооруженных сил одного из сопредельных государств, и что теперь ему грозит уголовная ответственность.

Чтобы заблокировать незаконные переводы и избежать скамьи подсудимых, все деньги надо перевести на указанный ими счет. Потерпевший, испугавшись и поверив мошенникам, перевел на указанный счет порядка 400 тыс. рублей, после чего аферисты перестали выходить на связь.

Мужчина понял, что стал жертвой мошенника, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.