Игрок "Акрона" впервые вызван в сборную России

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба отправится в расположение национальной команды на мартовские товарищеские матчи с Гренадой и Замбией.

Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным впервые вызвал в сборную России представителя "Акрона". На счету лучшего бомбардира российского футбола — 55 матчей за главную команду страны и 30 забитых мячей. Артем делит первое место в списке бомбардиров национальной команды с Александром Кержаковым.

В последний раз Дзюба принимал участие в играх за сборную в июне 2021 г. в рамках группового этапа ЧЕ-2020.