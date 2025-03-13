Игрок "Акрона" впервые вызван в сборную России

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба отправится в расположение национальной команды на мартовские товарищеские матчи с Гренадой и Замбией.
Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным впервые вызвал в сборную России представителя "Акрона". На счету лучшего бомбардира российского футбола — 55 матчей за главную команду страны и 30 забитых мячей. Артем делит первое место в списке бомбардиров национальной команды с Александром Кержаковым.
В последний раз Дзюба принимал участие в играх за сборную в июне 2021 г. в рамках группового этапа ЧЕ-2020.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.