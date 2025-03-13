16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре на 13 млрд руб. увеличили доходную часть бюджета: стало известно, куда направят средства Департамент градостроительства Самары лишили полномочий по КРТ Главой Волжского района избран Александр Шарков В Самаре заново проведут выборы мэра Губдума рассмотрит законопроект о смене статуса Самары

Муниципалитеты Власть и политика

В Самаре на 13 млрд руб. увеличили доходную часть бюджета: стало известно, куда направят средства

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По решению Самарской городской думы доходная часть бюджета Самары на 2025 г. была увеличена на 12,9 млрд рублей, сообщил глава города Иван Носков и подчеркнул, что бюджет города превысил 54 млрд рублей.

"Благодарю за совместную работу Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области, — сказал Иван Носков. — Проанализировали динамику работы предприятий и бизнеса, скорректировали поступления. За первый квартал года на 2,4 млрд рублей увеличили налоговые и неналоговые поступления в бюджет".

Глава города подчеркнул, что при поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева более чем на 10 млрд рублей будет повышена доходная часть бюджета за счет субсидий и субвенций из областной казны.

"Дополнительные средства направим на выплаты педагогам, компенсацию льгот, предоставление земельных участков, выплаты бойцам СВО и членам их семей, модернизацию системы электротранспорта в городе, программы летней занятости детей и спортивной подготовки, культурные мероприятия", — перечислил мэр.

Кроме того, в городском бюджете предусмотрели выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы.

"Добавлю, что дефицит бюджета пока остается, и сейчас первоочередная задача всего финансового блока города — изыскать средства на погашение дефицита без использования коммерческих кредитов. И в целом, нам необходимо наращивать объемы участия Самары в федеральных программах и нацпроектах", — заключил Иван Носков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Николай Курпанов 19 июля 2023 11:39 Елена Лапушкина награждена почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6