В Самаре на 13 млрд руб. увеличили доходную часть бюджета: стало известно, куда направят средства

По решению Самарской городской думы доходная часть бюджета Самары на 2025 г. была увеличена на 12,9 млрд рублей, сообщил глава города Иван Носков и подчеркнул, что бюджет города превысил 54 млрд рублей.
"Благодарю за совместную работу Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области, — сказал Иван Носков. — Проанализировали динамику работы предприятий и бизнеса, скорректировали поступления. За первый квартал года на 2,4 млрд рублей увеличили налоговые и неналоговые поступления в бюджет".
Глава города подчеркнул, что при поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева более чем на 10 млрд рублей будет повышена доходная часть бюджета за счет субсидий и субвенций из областной казны.
"Дополнительные средства направим на выплаты педагогам, компенсацию льгот, предоставление земельных участков, выплаты бойцам СВО и членам их семей, модернизацию системы электротранспорта в городе, программы летней занятости детей и спортивной подготовки, культурные мероприятия", — перечислил мэр.
Кроме того, в городском бюджете предусмотрели выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы.
"Добавлю, что дефицит бюджета пока остается, и сейчас первоочередная задача всего финансового блока города — изыскать средства на погашение дефицита без использования коммерческих кредитов. И в целом, нам необходимо наращивать объемы участия Самары в федеральных программах и нацпроектах", — заключил Иван Носков.
Последние комментарии
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.