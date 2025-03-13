В Самаре на 13 млрд руб. увеличили доходную часть бюджета: стало известно, куда направят средства

По решению Самарской городской думы доходная часть бюджета Самары на 2025 г. была увеличена на 12,9 млрд рублей, сообщил глава города Иван Носков и подчеркнул, что бюджет города превысил 54 млрд рублей.

"Благодарю за совместную работу Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области, — сказал Иван Носков. — Проанализировали динамику работы предприятий и бизнеса, скорректировали поступления. За первый квартал года на 2,4 млрд рублей увеличили налоговые и неналоговые поступления в бюджет".

Глава города подчеркнул, что при поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева более чем на 10 млрд рублей будет повышена доходная часть бюджета за счет субсидий и субвенций из областной казны.

"Дополнительные средства направим на выплаты педагогам, компенсацию льгот, предоставление земельных участков, выплаты бойцам СВО и членам их семей, модернизацию системы электротранспорта в городе, программы летней занятости детей и спортивной подготовки, культурные мероприятия", — перечислил мэр.

Кроме того, в городском бюджете предусмотрели выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы.

"Добавлю, что дефицит бюджета пока остается, и сейчас первоочередная задача всего финансового блока города — изыскать средства на погашение дефицита без использования коммерческих кредитов. И в целом, нам необходимо наращивать объемы участия Самары в федеральных программах и нацпроектах", — заключил Иван Носков.