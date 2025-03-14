16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
По громкому делу об охоте "с помощником Кудряшова" вынесли приговор Остановили за тонировку, а нашли винтовку: самарец проведет полтора года за решеткой за хранение оружия В Самаре вынесли приговор по делу об аферах с банковскими картами на вымышленные имена Бывший полицейский из Самары не смог оспорить приговор за покровительство продавцу "табачки" Председателя совета директоров "АвтоВАЗбанка" Николая Тарана будут судить заочно

Суды Происшествия

Верховный Суд по жалобам адвокатов истребовал уголовное дело бывшего первого замглавы Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Верховный Суд РФ по кассационным жалобам адвокатов на приговор Центрального районного суда Тольятти, вынесенный бывшему первому замглавы Тольятти Вадиму Ерину, истребовал уголовное дело. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе ВС РФ.

Напомним, Вадим Ерин работал в администрации Тольятти с 2008 года. В 2008–2010 гг. он был заместителем руководителя департамента городского хозяйства, с 2010 по 2021 г. — руководителем департамента городского хозяйства. В апреле 2021 г. получил пост первого заместителя главы города. В октябре 2022 г. уволился по собственному желанию.

Ерина обвиняли в том, что он превысил полномочия, организовав отзыв исполнительного листа о сносе автостоянки в Комсомольском районе напротив дома по ул. Есенина, 6.

Центральный районный суд Тольятти 2 октября 2023 г. вынес Ерину обвинительный приговор и назначил штраф 50 тыс. рублей. 11 декабря 2023 г. апелляционная инстанция Самарского облсуда приговор изменила, штраф уменьшили до 48 тыс. рублей.

Кассационную жалобу на приговор и апелляционное постановление подали адвокаты в интересах Ерина. 25 июня 2024 года, Шестой кассационный суд их рассмотрел и оставил вынесенные судебные акты без изменений.

22 ноября 2024 г. в Верховный Суд РФ поступили кассационные жалобы двух адвокатов на приговор Центрального районного суда. 6 декабря Верховный Суд истребовал уголовное дело. В январе 2025 г. кассационные жалобы адвокатов с уголовным делом передали в судебную коллегию по уголовным дела.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6