Верховный Суд по жалобам адвокатов истребовал уголовное дело бывшего первого замглавы Тольятти

Верховный Суд РФ по кассационным жалобам адвокатов на приговор Центрального районного суда Тольятти, вынесенный бывшему первому замглавы Тольятти Вадиму Ерину, истребовал уголовное дело. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе ВС РФ.

Напомним, Вадим Ерин работал в администрации Тольятти с 2008 года. В 2008–2010 гг. он был заместителем руководителя департамента городского хозяйства, с 2010 по 2021 г. — руководителем департамента городского хозяйства. В апреле 2021 г. получил пост первого заместителя главы города. В октябре 2022 г. уволился по собственному желанию.

Ерина обвиняли в том, что он превысил полномочия, организовав отзыв исполнительного листа о сносе автостоянки в Комсомольском районе напротив дома по ул. Есенина, 6.

Центральный районный суд Тольятти 2 октября 2023 г. вынес Ерину обвинительный приговор и назначил штраф 50 тыс. рублей. 11 декабря 2023 г. апелляционная инстанция Самарского облсуда приговор изменила, штраф уменьшили до 48 тыс. рублей.

Кассационную жалобу на приговор и апелляционное постановление подали адвокаты в интересах Ерина. 25 июня 2024 года, Шестой кассационный суд их рассмотрел и оставил вынесенные судебные акты без изменений.

22 ноября 2024 г. в Верховный Суд РФ поступили кассационные жалобы двух адвокатов на приговор Центрального районного суда. 6 декабря Верховный Суд истребовал уголовное дело. В январе 2025 г. кассационные жалобы адвокатов с уголовным делом передали в судебную коллегию по уголовным дела.