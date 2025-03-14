На базе самарского ТОСа действует волонтерское движение "Ждем домой!"

Волонтерское движение "Ждем домой!" было создано в октябре 2022 года при ТОСе "Кряж" поселка Водников. "Мы не могли остаться в стороне", — так говорят основатели движения Наталья Рябова и Надежда Студинская. Инициативу женщин поддержали местные жители.

В одну из комнат ТОСа принесли из дома швейные машинки, закупили материал и стали шить вещи для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. К активистам подключились жители других районов Самары и области. Мастерицам стало тесно в маленькой комнатке, тогда администрация города предоставила волонтерскому движению "Ждем домой!" просторное помещение, на первом этаже того же здания.

Ремонтировали помещение всем миром, помогала управляющая компания, инженерные службы, организации и предприниматели. Сегодня у волонтеров полноценная мастерская с пошивочным цехом, с комнатой для раскройки и помещением для плетения маскировочных сетей. Рукодельницы изготавливают одежду, нижнее белье, балаклавы, плащи-накидки, маскхалаты, тактические носилки, антидроновые одеяла и многое другое.

В каждое изделие волонтеры вкладывают письмо с теплыми пожеланиями, детский рисунок, молитву или оберег. Есть у волонтеров движения "Ждем домой!" и свой талисман "Ангелочек", который шьют из остатков ткани для маскхалатов. Придумала его раскройщица Татьяна. Своих "Ангелочков" вместе с гуманитарным грузом волонтеры отправляют в зону СВО, для того чтобы они стали верными спутниками солдатам, дарили чувство уверенности и спокойствия.