На базе самарского ТОСа действует волонтерское движение "Ждем домой!"

Волонтерское движение "Ждем домой!" было создано в октябре 2022 года при ТОСе "Кряж" поселка Водников. "Мы не могли остаться в стороне", — так говорят основатели движения Наталья Рябова и Надежда Студинская. Инициативу женщин поддержали местные жители.
В одну из комнат ТОСа принесли из дома швейные машинки, закупили материал и стали шить вещи для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. К активистам подключились жители других районов Самары и области. Мастерицам стало тесно в маленькой комнатке, тогда администрация города предоставила волонтерскому движению "Ждем домой!" просторное помещение, на первом этаже того же здания.
Ремонтировали помещение всем миром, помогала управляющая компания, инженерные службы, организации и предприниматели. Сегодня у волонтеров полноценная мастерская с пошивочным цехом, с комнатой для раскройки и помещением для плетения маскировочных сетей. Рукодельницы изготавливают одежду, нижнее белье, балаклавы, плащи-накидки, маскхалаты, тактические носилки, антидроновые одеяла и многое другое.
В каждое изделие волонтеры вкладывают письмо с теплыми пожеланиями, детский рисунок, молитву или оберег. Есть у волонтеров движения "Ждем домой!" и свой талисман "Ангелочек", который шьют из остатков ткани для маскхалатов. Придумала его раскройщица Татьяна. Своих "Ангелочков" вместе с гуманитарным грузом волонтеры отправляют в зону СВО, для того чтобы они стали верными спутниками солдатам, дарили чувство уверенности и спокойствия.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????