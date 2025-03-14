16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
РСХБ в Самарской области вдвое нарастил кредитование сезонных работ МФХ НОВИКОМ принял участие в заседании Экспертного центра Ассоциации банков России по ЦФА Сбер увеличил число сервисов для защиты близких от мошенников Жители Поволжья вложили в обезличенные металлические счета в Сбере почти в 2 раза больше средств, чем годом ранее НОВИКОМ стал финансовым партнёром XVI Кубка Уралвагонзавода "Что? Где? Когда?"

Банки Финансы

РСХБ в Самарской области вдвое нарастил кредитование сезонных работ МФХ

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Россельхозбанк (РСХБ) в 2025 году направил на поддержку сезонных работ 84,4 млрд рублей, из которых 29,6 млрд рублей — на льготных условиях. Малые формы хозяйствования (МФХ) получили от РСХБ 14,2 млрд рублей, что в 2,1 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. В Самарской области банк выдал 4 млрд рублей, в том числе 2 млрд рублей по программе льготного кредитования.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

В целом по стране динамика выдачи средств на полевые работы со стороны РСХБ в 2025 году опережает прошлогодний период на 3,6%.

В первую пятёрку регионов, аграрии которых получили самые крупные займы, вошли Краснодарский край (10,1 млрд рублей), Волгоградская область (8,3 млрд рублей), Пензенская область (4,2 млрд рублей), Удмуртская Республика (3,8 млрд рублей) и Белгородская область (3,1 млрд рублей).

Самарским филиалом РСХБ на текущий момент выдано 4 млрд рублей, в том числе 2 млрд рублей по программе льготного кредитования. Основная доля льготного кредитования приходится на финансирование сезонно-полевых работ.

"Получили уже в этом году льготный кредит по сниженной ставке под 8,3% на сезонно-полевые работы. Все очень быстро оформили, проблем с Россельхозбанком вообще нет. Так как обслуживаюсь давно, вся информация об оборотах, залогах в банке есть, поэтому кредиты выдают быстро. Я очень доволен", — комментирует один из постоянных заемщиков Самарского филиала Россельхозбанка Евгений Локтионов, руководитель ООО "Житница" Ставропольского района Самарской области.

"Банк продолжает делать всё возможное, чтобы у российских аграриев было достаточно средств на самых доступных условиях. Особое внимание — фермерам. Мы увеличили финансирование малых форм хозяйствования до 14,2 млрд рублей, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года", — подчеркнула Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.

В РСХБ действует экспресс-кредитование для действующих заёмщиков и имеют положительную кредитную историю. Срок принятия решения — 1 рабочий день. Сумма — до 10 млн рублей. По новым клиентам банк принимает решение в течение 3 рабочих дней на сумму до 20 млн рублей. Заявки на суммы свыше 20 млн рублей даже для новых заёмщиков рассматриваем в срок до 10 дней.

Также РСХБ может предоставить средства на льготных условиях в рамках программы 1698 (для экспортёров) и в рамках программы 1967 (на цели развития инженерной и транспортной инфраструктуры, строительства жилых зданий, социальных объектов и др.).

Аграрии могут подать заявку в офисах Россельхозбанка.

Реклама. rshb.ru

Erid: 2SDnjeBDkQc

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6