В Тольятти спасены двое взрослых и ребенок, попавшие на Волге в промоину

В пятницу, 14 марта, на реке Волга, напротив кафе "Причал", по набережной восьмого квартала в Автозаводском районе Тольятти, на расстоянии двух километров от береговой линии болотоход с водителем и двумя пассажирами попал в промоину. Об этом сообщили в ПСС по Самарской области.

По данным регионального управления МЧС на автомобиле-болотоходе "Каракат" находились двое мужчин в возрасте 34 и 35 лет и 15-летний подросток.

Спасатели областной ПСС поясняют, что возможности самостоятельно выбраться из промоины не было. Тонкий лед представлял опасность для людей.

Операцию по транспортировке людей со льда на берег провели сотрудники поисково-спасательного отряда Тольятти.

В 18:45 на помощь пострадавшим от спасательной станции вышел аэроглиссер "Север" с двумя спасателями на борту.

В 20:00 терпящих бедствие приняли на борт судна и доставили до береговой линии. Медицинская помощь не потребовалась.