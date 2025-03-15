В Тольятти спасены двое взрослых и ребенок, попавшие на Волге в промоину

В пятницу, 14 марта, на реке Волга, напротив кафе "Причал", по набережной восьмого квартала в Автозаводском районе Тольятти, на расстоянии двух километров от береговой линии болотоход с водителем и двумя пассажирами попал в промоину. Об этом сообщили в ПСС по Самарской области.
По данным регионального управления МЧС на автомобиле-болотоходе "Каракат" находились двое мужчин в возрасте 34 и 35 лет и 15-летний подросток.
Спасатели областной ПСС поясняют, что возможности самостоятельно выбраться из промоины не было. Тонкий лед представлял опасность для людей.
Операцию по транспортировке людей со льда на берег провели сотрудники поисково-спасательного отряда Тольятти.
В 18:45 на помощь пострадавшим от спасательной станции вышел аэроглиссер "Север" с двумя спасателями на борту.
В 20:00 терпящих бедствие приняли на борт судна и доставили до береговой линии. Медицинская помощь не потребовалась.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.