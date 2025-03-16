В Тольятти женщина пострадала, упав на дороге с со средства индивидуальной мобильности

В субботу, 15 марта, в 20:15 в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП, в котором пострадала 35-летняя женщина, управлявшая средством индивидуальной мобильности (к СИМ относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и т.п.). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Правоохранители выяснили, что она ехала по внутриквартальному тротуару со стороны ул. Степана Разина в направлении ул. Юбилейной. В пути следования, на ул. Фрунзе, 15, она нарушила правила расположения транспортного средства на дороге, предположительно, не справилась с управлением и упала, после чего с места ДТП была госпитализирована.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!