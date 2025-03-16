В Тольятти женщина пострадала, упав на дороге с со средства индивидуальной мобильности

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В субботу, 15 марта, в 20:15 в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП, в котором пострадала 35-летняя женщина, управлявшая средством индивидуальной мобильности (к СИМ относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и т.п.). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области