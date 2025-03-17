В Тольятти водитель покалечился, влетев в опору моста

В воскресенье, 16 марта, в 22:35 в Тольятти 29-летний водитель Lada Vesta, ехавший по ул. Вокзальной со стороны ул. Окраинной в направлении ул. Борковской разбился, врезавшись в опору моста. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, в районе здания № 48 на ул. Вокзальной, он нарушил правила расположения машины на дороги, и наехал на опору моста слева по ходу движения.

Водитель госпитализирован. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.