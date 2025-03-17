В Самарской области осужден продавец "левой" водки, от которой погибли два человека

Кошкинским районным судом Самарской области осужден житель Елховского района, признанный виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший смерть двух лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия), об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Установлено, что в мае 2023 г. он продал водку, изготовленную на основе метанола, не соответствующую стандартам безопасности. В результате от отравления "продуктом" погибли два человека.

В ходе проведения обыска по месту его жительства работники полиции обнаружили и изъяли незаконно приобретенную им мелкокалиберную винтовку.

"Суд с учетом мнения прокурора назначил подсудимому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Приговор в законную силу не вступил.