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Суды Происшествия

В Самарской области осужден продавец "левой" водки, от которой погибли два человека

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Кошкинским районным судом Самарской области осужден житель Елховского района, признанный виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший смерть двух лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия), об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Установлено, что в мае 2023 г. он продал водку, изготовленную на основе метанола, не соответствующую стандартам безопасности. В результате от отравления "продуктом" погибли два человека.

В ходе проведения обыска по месту его жительства работники полиции обнаружили и изъяли незаконно приобретенную им мелкокалиберную винтовку.

"Суд с учетом мнения прокурора назначил подсудимому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Приговор в законную силу не вступил.

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