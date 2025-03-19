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Преступления Происшествия

В Самарской области задержали следователя, который не требовал продления домашнего ареста подозреваемому

СЫЗРАНЬ. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники управления Следственного комитета по Самарской области возбудили уголовное дело по подозрению следователя из Сызрани в халатности (ч.2 статьи 293 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ).

Согласно фабуле дела, Павел Л. работал в Сызрани и расследовал уголовное дело, возбужденное 17 октября 2022 года о нанесении побоев (ст.116.1 УК РФ), грабеже (161 УК РФ) и вымогательстве (163 УК РФ). По подозрению в причастности по этому делу был задержан гражданин Ясников. Его Сызранский городской суд 10 февраля 2024 года заключил под стражу. Мера пресечения продлевалась и 12 июля была изменена на домашний арест. 14 февраля по уголовному делу в качестве подозреваемого также был допрошен гражданин Орехов, который, по предварительным данным, мог свидетельствовать против Ясникова. Орехову избрали в качестве меры пресечения подписку о невыезде.

При этом, согласно фабуле дела, Ясников обвинялся в совершении тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего в соучастии с другими людьми. Но, по предварительной версии, следователь Павел Л. не ходатайствовал вовремя перед судом о продлении домашнего ареста Ясникову. И 9 августа 2024 года мера пресечения Ясникову была отменена.

А 9 декабря 2024 года в Сызрани обнаружили труп Орехова. Было возбуждено уголовное дело по этому факту и предварительные оперативно-розыскные мероприятия вывели правоохранителей на след Ясникова. Предполагается, что Ясников мог нанести тяжкие телесные повреждения Орехову после распития спиртного. Ясникова после этого заключили под стражу.

18 марта 2025 года Павла Л. задержали. Пока следствие по его делу решило ходатайствовать перед Самарским районным судом об избрании для него меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Интересно, что Павел Л. вел следствие и по делу о якобы хищении средств при реализации спортивных проектов. Подозреваемый по этому делу, бывший депутат Сергей Иванов, считал, что его дело — месть ему от местной группировки "Пантюхинские". В этом случае Павел Л., напротив, ходатайствовал о продлении меры пресечения, но суд отказал.

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Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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