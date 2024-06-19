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Преступления Происшествия

"Застреленному депутату" из Сызрани отменили домашний арест

СЫЗРАНЬ. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сызранский городской суд отказал в продлении домашнего ареста экс-депутату Сызрани Сергея Иванова. Копия соответствующего документа есть в распоряжении редакции.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, с 2021 по 2023 г. группа лиц занималась хищением средств, которые Фонд президентских грантов выделял для реализации нескольких спортивных проектов. Подозреваемые, как считало следствие, вносили в договоры, заключаемые указанными организациями с контрагентами, недостоверные — завышенные сведения о стоимости товаров и услуг.

"Были похищены деньги принадлежащих Фонду президентских грантов (разница между фактической стоимостью указанных товаров и услуг и стоимостью, указанной в договорах) на общую сумму около 7 млн рублей", — рассказали в Следственном комитете.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ФСБ. Подозревали в причастности Сергея Иванова, которого ранее ФСБ спасала от расстрела. Силовики провели целую спецоперацию, чтобы спасти Иванова от пули киллера: мужчину на выходные спрятали, а в телеграм-каналах опубликовали, что он убит. По делу о заказном убийстве позже перед судом предстал менеджер городской ритуальной службы № 1 из Сызрани Вадим Пантюхин. Недавно Пантюхину вынесли приговор — пять с половиной лет исправительной колонии строгого режима.

По оперативным данным, Вадим Пантюхин является старшим сыном главы сызранской группы "Пантюхинские" Игоря Пантюхина. Предполагается, что группировка могла появиться в 90-е и стать самой крупной в Сызрани. Вадим Пантюхин ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Так, в 2005 г. он был осужден по ч. 2 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение транспортным средством"). Кроме того, в отношении него проводили проверки о возможной причастности к изнасилованию (в 2012 г.), угрозе убийством (в 2017 г.), вымогательству (в 2018 году). Вадим Пантюхин также неоднократно привлекался за нарушения правил хранения и ношения оружия и патронов к нему (ч. 4 ст. 20.8 КОАП РФ).

Приговор Пантюхину по делу о заказном убийстве вступил в силу 15 июня. А 17 июня суд постановил заменить меру пресечения его жертве — Сергею Иванову на подписку о невыезде.

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