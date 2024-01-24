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Преступления Происшествия

"Убитый" экс-депутат из Сызрани обжалует семь возбужденных в отношении него уголовных дел

СЫЗРАНЬ. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывший депутат сызранской городской думы Сергей Иванов обжалует возбужденные в отношении него уголовные дела. Соответствующее заседание прошло в местном суде 23 января.

Напомним, по версии следствия, с 2021 по 2023 г. группа лиц занималась хищением средств, которые Фонд президентских грантов выделял для реализации нескольких спортивных проектов. Подозреваемые, как считает следствие, вносили в договоры, заключаемые указанными организациями с контрагентами, недостоверные завышенные сведения о стоимости товаров и услуг.

"Были похищены деньги принадлежащих Фонду президентских грантов (разница между фактической стоимостью указанных товаров и услуг и стоимостью, указанной в договорах) на общую сумму около 7 млн рублей", - рассказали в Следственном комитете.

Правоохранители подозревают в причастности руководителя местной организации. Возбуждено семь уголовных дел. 19 декабря подозреваемого отправили под домашний арест на время расследования. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ФСБ.

Интересно, что подозревается Сергей Иванов, которого ранее ФСБ спасала от расстрела. Силовики проводили целую спецоперацию, чтоб спасти Иванова от пули киллера: мужчину на выходные спрятали, а в телеграм-каналах опубликовали, что он убит. По делу о заказном убийстве перед судом предстал менеджер городской ритуальной службы №1 из Сызрани Вадим Пантюхин. Дело Пантюхина, по данным на 24 января, продолжают рассматривать - он вины не признавал.

Не признает вины и Иванов. Как пояснил журналисту Волга Ньюс его адвокат Максим Авясов, возбуждение уголовных дел обжаловали в суде. Правда, безрезультатно. Теперь аналогичную жалобу защитник собирается направить в апелляционную инстанцию.

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