В Сызрани вскрыли крупное мошенничество с грантами

Сотрудники Следственного комитета возбудили семь уголовных дел по статье 159 УК РФ "Мошенничество", которые связаны с ситуацией в Сызрани.

По версии следствия, с 2021 по 2023 г. группа лиц занималась хищением средств, которые Фонд президентских грантов выделял для реализации нескольких спортивных проектов. Подозреваемые вносили в договоры, заключаемые указанными организациями с контрагентами, недостоверные завышенные сведения о стоимости товаров и услуг.

"В результате незаконных действий были похищены денежные средства (разница между фактической стоимостью указанных товаров и услуг и стоимостью, указанной в договорах) на общую сумму около 7 миллионов рублей, принадлежащих Фонду президентских грантов", — рассказали в Следственном комитете.

Правоохранители подозревают в причастности руководителя местной организации. 19 декабря его отправили под домашний арест на время расследования. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ФСБ.

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Судя по кадрам из суда по избранию меры пресечения, речь идет о бывшем депутате гордумы Сызрани Сергее Иванове. Ранее сообщалось, что к нему возникли претензии в связи со своеобразной организацией историко-патриотического фестиваля. В соцсетях появился ряд сообщений о том, что реконструкцию Курской битвы провели не слишком качественно - с танками из картона в школьном спортзале. Сам Иванов тогда рассказывал, что бюджетные деньги не похищал, а, напротив, добавлял свои.

Интересно, что ранее сами сотрудники ФСБ проводили целую спецоперацию, чтоб спасти Иванова от пули киллера: мужчину спрятали на выходные, а в телеграм-каналах опубликовали, что он убит. По делу о заказном убийстве перед судом предстал менеджер городской ритуальной службы № 1 из Сызрани Вадим Пантюхин.