16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сызрани вскрыли крупное мошенничество с грантами Главу ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко арестовали до 15 февраля Главу ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко просят арестовать в Басманном суде В Самаре убили мужчину, который вступился за незнакомку 70-летний самарец с инвалидностью перевел мошенникам 4 млн рублей

Преступления Происшествия

В Сызрани вскрыли крупное мошенничество с грантами

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники Следственного комитета возбудили семь уголовных дел по статье 159 УК РФ "Мошенничество", которые связаны с ситуацией в Сызрани.

Фото: СУ СК по Самарской области

По версии следствия, с 2021 по 2023 г. группа лиц занималась хищением средств, которые Фонд президентских грантов выделял для реализации нескольких спортивных проектов. Подозреваемые вносили в договоры, заключаемые указанными организациями с контрагентами, недостоверные завышенные сведения о стоимости товаров и услуг.

"В результате незаконных действий были похищены денежные средства (разница между фактической стоимостью указанных товаров и услуг и стоимостью, указанной в договорах) на общую сумму около 7 миллионов рублей, принадлежащих Фонду президентских грантов", — рассказали в Следственном комитете.

Правоохранители подозревают в причастности руководителя местной организации. 19 декабря его отправили под домашний арест на время расследования. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ФСБ.

скрин с видео

Судя по кадрам из суда по избранию меры пресечения, речь идет о бывшем депутате гордумы Сызрани Сергее Иванове. Ранее сообщалось, что к нему возникли претензии в связи со своеобразной организацией историко-патриотического фестиваля. В соцсетях появился ряд сообщений о том, что реконструкцию Курской битвы провели не слишком качественно - с танками из картона в школьном спортзале. Сам Иванов тогда рассказывал, что бюджетные деньги не похищал, а, напротив, добавлял свои.

Интересно, что ранее сами сотрудники ФСБ проводили целую спецоперацию, чтоб спасти Иванова от пули киллера: мужчину спрятали на выходные, а в телеграм-каналах опубликовали, что он убит. По делу о заказном убийстве перед судом предстал менеджер городской ритуальной службы № 1 из Сызрани Вадим Пантюхин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31