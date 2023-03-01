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Преступления Происшествия

Следователи возбудили дело о хищении денег Президентского фонда, которые выделили фирме депутата из Сызрани

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело о хищении денег, которые выделял Президентский фонд культурных инициатив общественной организации поддержки и развития спортивных единоборств "Сплочение" для реализации проекта "Историко-патриотический фестиваль для детей и подростков "Помню и горжусь!" Информацию подтвердили в СУ СКР по Самарской области.

По данным источников, предполагается, что деньги выделили в одном объеме, по "бумагам" их потратили все, а на деле затрачено было гораздо меньше средств гранта. Руководит организацией "Сплочение" Сызранский депутат Сергей Иванов.

"Получили документы о государственной регистрации некоммерческой общественной организации поддержки и развития спортивных единоборств г. о. Сызрань "Сплочение", — сообщал ранее на своей страничке в соцсетях сам Сергей Иванов.

Мы попросили Иванова прокомментировать возбуждение уголовного дела: "Изначально деньги выделяли на реконструкцию Курской битвы. Мы закупали на них танки, причем металлические, а не картонные, как кто-то писал, автоматы, форму — по 60 комплектов каждого вида, баннеры, стенды, оплачивали съемку. Выделено было около 2 млн 175 тысяч рублей. Все необходимое нам поставляли контрагенты".

Депутат Сергей Иванов также говорит, что даже вносил свои деньги для реализации проекта. Пока по уголовному делу никому обвинение не предъявлено, подозреваемых нет.

В соцсетях меж тем был ряд сообщений о том, что реконструкцию провели не слишком качественно. Например, выстрелы танков имитировали всего лишь хлопками в ладоши. А кто-то из блогеров даже высказал мнение, что нанесен "непоправимый вред детским представлениям об истинных событиях того времени".

Депутат Сергей Иванов известен неудавшимся покушением на него. Предотвратить заказное убийство героически смогли сотрудники ФСБ. По версии следствия, менеджер городской ритуальной службы № 1 Вадим Пантюхин решил заплатить киллеру за устранение Иванова 1 млн рублей. Силовики провели целую спецоперацию: Иванова спрятали на выходные и инсценировали его убийство. А потом задержали Пантюхина. Выдвигалась версия, что между Пантюхиным и Ивановым мог быть финансовый конфликт.

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