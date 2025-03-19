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Суды Происшествия

В Москве рассмотрят жалобу на приговор за "продажу" должности в самарской налоговой

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Кассационную жалобу подали на приговор по уголовному делу о взятке в 84 млн рублей в руководстве УФНС по Самарской области.

Напомним, после оперативной разработки ФСБ в отношении полковника Игоря Гоцуляка возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК ("Мошенничество"). На тот момент Гоцуляк занимал должность начальника отдела полиции по району Ростокино. По версии следствия, Гоцуляк и неустановленные лица в марте и апреле 2019 г. получили от мужчины 84,6 млн руб. за помощь в назначении на должность начальника или замначальника УФНС по Самарской области. Гоцуляка арестовал 3 декабря 2021 г. Пресненский районный суд Москвы. Далее в материалах дела о мошенничестве появились предполагаемые соучастники — Михаил Романец, Алексей Кокоткин, Алексей Михайлов, Михаил Сорвачев — им вменили ч. 4 ст. 291.1 ("Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере"). Дело дошло до Таганского районного суда Москвы, комментировать свою позицию для СМИ подсудимые и их адвокаты не хотели.

В итоге Романец по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") получил пять лет и шесть месяцев колонии общего режима. Гоцуляк по ч. 4 ст. 159 УК РФ — шесть лет колонии общего режима. Сорвачев по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве") — четыре года и шесть месяцев колонии строгого режима. Кокоткин по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ — четыре года и шесть месяцев колонии строгого режима. Михайлов по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ — четыре года и шесть месяцев колонии строгого режима.

Позже адвокаты подали апелляционную жалобу. Из нее, например, следует, что Сорвачев, по его версии, "состоял в должности генерального директора юридических лиц, деятельность которых связана с производством товаров для детей, в том числе, имеющих психические заболевания, в связи с чем он вносил немалый вклад в развитие экономики".

Кокоткин в своей жалобе настаивал, что он сам "только способствовал достижению соглашения между своим знакомым и должностными лицами о даче и получении взятки, то есть оказывал безвозмездную помощь".

При этом, как сообщается в судебных документах, было доказано, что изначально свидетель по делу узнал о возможности своего возвращения на службу в налоговую на руководящую должность. После этого он познакомился с человеком, который ему представился хозяином кафе "Bistrot Canaille". Кроме того, "соискатель" познакомился с мужчиной, который представился действующим сотрудником контрразведки ФСБ России, а также остальными фигурантами дела, двое из которых представились бывшими сотрудниками МВД. Они "уверяли в том, что посредством своих связей с высокопоставленными сотрудниками государственных органов окажут содействие в назначении его на должность начальника или заместителя начальника УФНС России по Самарской области". За это и были запрошены 84 млн рублей.

22 июля 2024 г. апелляционный суд постановил снизить наказание Михайлову до четырех лет и пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В остальном приговор решено оставить без изменения. 17 марта, согласно карточке дела, новый материал направлен в кассационную инстанцию, где вердикт снова пересмотрят.

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