16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За продажу должности в самарской налоговой за 84 млн руб. вынесли приговор В Самаре автоподставщики получили шесть лет колонии на двоих и должны вернуть 4 млн рублей Людмиле Тарховой не удалось оспорить свой приговор в кассации "Антикиллер" из Самарской области рассказал, почему не стал стрелять в депутата Директор "Прогресс-Н" получил четыре года колонии за мошенничество

Суды Происшествия

За продажу должности в самарской налоговой за 84 млн руб. вынесли приговор

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 166
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Таганском районном суде Москвы зачитали громкий приговор. В нем идет речь о даче крупной взятке за высокую должность в 63 регионе.

Фото: ГУ МВД РФ по Москве

Напомним, после оперативной разработки ФСБ в отношении полковника Игоря Гоцуляка возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК ("Мошенничество"). На тот момент Гоцуляк занимал должность начальника отдела полиции по району Ростокино. По версии следствия, Гоцуляк и неустановленные лица в марте и апреле 2019 г. получили от мужчины 84,6 млн руб. за помощь в назначении на должность начальника или замначальника УФНС по Самарской области. Гоцуляка арестовал 3 декабря 2021 г. Пресненский районный суд Москвы.

Далее в материалах дела о мошенничестве появились предполагаемые соучастники — Михаил Романец, Алексей Кокоткин, Алексей Михайлов, Михаил Сорвачев — им вменили ч. 4 ст. 291.1 ("Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере"). Суд некоторое время не могли начать из-за болезни Кокоткина. Комментировать свою позицию подсудимые не хотели. Но в кулуарах прозвучало, что кого-то сначала "поместили" в дело как свидетелей, а потом переквалифицировали в обвиняемых. Кроме того, прозвучали и фамилии некоторых обвиняемых налоговиков, которые ранее подпадали под суд в Самаре. В итоге суд согласился с позицией следствия.

"Романец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гоцуляк признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Сорвачев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"), ему назначено наказание в виде лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ, сроком на четыре года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кокоткин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ, сроком на четыре года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Михайлов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ, сроком на четыре года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — рассказали журналисту "Волга Ньюс" в Таганском районном суде Москвы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:21 Облсуд вынес новое решение по делу экс-начальника самарской полиции Хомских

Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5