За продажу должности в самарской налоговой за 84 млн руб. вынесли приговор

В Таганском районном суде Москвы зачитали громкий приговор. В нем идет речь о даче крупной взятке за высокую должность в 63 регионе.

Напомним, после оперативной разработки ФСБ в отношении полковника Игоря Гоцуляка возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК ("Мошенничество"). На тот момент Гоцуляк занимал должность начальника отдела полиции по району Ростокино. По версии следствия, Гоцуляк и неустановленные лица в марте и апреле 2019 г. получили от мужчины 84,6 млн руб. за помощь в назначении на должность начальника или замначальника УФНС по Самарской области. Гоцуляка арестовал 3 декабря 2021 г. Пресненский районный суд Москвы.

Далее в материалах дела о мошенничестве появились предполагаемые соучастники — Михаил Романец, Алексей Кокоткин, Алексей Михайлов, Михаил Сорвачев — им вменили ч. 4 ст. 291.1 ("Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере"). Суд некоторое время не могли начать из-за болезни Кокоткина. Комментировать свою позицию подсудимые не хотели. Но в кулуарах прозвучало, что кого-то сначала "поместили" в дело как свидетелей, а потом переквалифицировали в обвиняемых. Кроме того, прозвучали и фамилии некоторых обвиняемых налоговиков, которые ранее подпадали под суд в Самаре. В итоге суд согласился с позицией следствия.

"Романец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гоцуляк признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Сорвачев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"), ему назначено наказание в виде лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ, сроком на четыре года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кокоткин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ, сроком на четыре года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Михайлов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ, сроком на четыре года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — рассказали журналисту "Волга Ньюс" в Таганском районном суде Москвы.



