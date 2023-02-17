Обвиненные в торговле должностью в самарском УФНС не признают вину

В пятницу, 17 февраля, Таганский районный суд Москвы снова попытался начать рассмотрение уголовного дела о продаже должности в управлении Федеральной налоговой службы по Самарской области. В судебном заседании побывал и журналист Волга Ньюс.

Напомним, как сообщали силовики и столичные СМИ, 1 декабря 2021 г. по материалам ФСБ в отношении полковника Игоря Гоцуляка возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК ("Мошенничество"). На тот момент Гоцуляк занимал должность начальника отдела полиции по району Ростокино.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что речь идет о мошенничестве, которое он мог совершить в период, когда не являлся сотрудником органов внутренних дел.

Уточнялось, что Гоцуляк и неустановленные лица подозреваются в том, что в марте и апреле 2019 г. они получили от мужчины 84,6 млн руб. за помощь в назначении на должность начальника или замначальника УФНС по Самарской области. Гоцуляка арестовал 3 декабря 2021 г. Пресненский районный суд Москвы.

Далее в материалах дела о мошенничестве появился некий М.Ю. Романец. А еще позже - А.Ю. Кокоткин, А.Б. Михайлов, М.А. Сорвачев - им вменяется ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Заседания уже пару раз откладывали - согласно сайту суда, это случилось из-за недоставления подсудимого. 17 февраля большинство подсудимых и их адвокатов снова собрались в зале судьи Альбины Тимаковой. Заседание назначили на 16:00, но немного задержали начало. В это время адвокаты и подсудимые успели обменяться версиями о том, отложат ли суд снова и прибудут ли все "виновники торжества".

Гоцуляка и еще одного подсудимого доставил в зал конвой в наручниках. Полковника и его возможного подельника поместили в судебную клетку. Еще двое подсудимых и их адвокаты разместились на лавках. Впрочем, несмотря на аншлаг в зале, кого-то снова не хватало.

"Не явился Кокоткин?" - поинтересовалась судья. Оказалось, что сейчас у Кокоткина больничный. Адвокат приболевшего обвиняемого сообщил, что вряд ли он будет способен явиться в ближайшие дни. В итоге процесс отложили на 13 марта.

Прокурор, адвокаты и подсудимые комментировать дело для СМИ отказалась. Прокурор удалился быстрым шагом по лестнице от вопросов журналиста Волга Ньюс. Подсудимые, впрочем, перекинулись парой реплик, из которых следовало, что с обвинением они не согласны.

В кулуарах прозвучало, что кого-то сначала "поместили" в дело как свидетелей, а потом переквалифицировали в обвиняемых. А кто-то считает, мол, случайно оказался в этом деле, поскольку "просто сидел за столом". Кроме того, прозвучали и фамилии некоторых обвиняемых налоговиков, которые ранее попадали под суд в Самаре.

Предполагается, что полная фабула дела станет известна общественности на следующем заседании - прокурор должен, наконец, огласить обвинительное заключение.