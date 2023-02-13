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Экс-начальника полиции из Москвы судят за продажу должности в самарской налоговой за 85 млн рублей Студент из Челябинска украл у пенсионеров из Самарской области более 1 млн рублей В Самаре осудили наркоторговца из Узбекистана "Владельцу белого рояля" запросили семь лет за хищения на "Прогрессе" В Самаре начали пересматривать приговор о нападении на Айвара Кинжабаева

Суды Происшествия

Экс-начальника полиции из Москвы судят за продажу должности в самарской налоговой за 85 млн рублей

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В столице России должны начать судебный процесс о продаже должности в руководстве управления Федеральной налоговой службы по Самарской области. Задержали по подозрению в этом еще 1 декабря 2021 года Игоря Гоцуляка. На тот момент он занимал должность начальника отдела полиции по району Ростокино.

Напомним, как сообщали силовики и столичные СМИ, 1 декабря в отношении полковника Гоцуляка по материалам ФСБ возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК ("Мошенничество"). В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что речь идет о мошенничестве, которое он мог совершить в период, когда не являлся сотрудником органов внутренних дел. Уточнялось, что Гоцуляка и неустановленных лиц подозревают в том, что в марте и апреле 2019 г. они получили от мужчины 84,6 млн руб. за помощь в назначении на должность начальника или замначальника управления ФНС по Самарской области. Гоцуляка арестовал 3 декабря 2021 года Пресненский районный суд Москвы.

Далее, согласно материалам суда, меру пресечения Гоцуляку продляли, но уже совместно с другим фигурантом дела. В материалах появился некий Романец М. Ю. Фигуранты обжаловали постановления об аресте в Московском городском суде, но безрезультатно.

"Как и ранее обвиняется в совершении тяжкого преступления, не связанного с предпринимательской деятельностью, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет, длительное время  работает в системе органов внутренних дел. Указанные обстоятельства  в своей совокупности с представленными материалами дела и доводами ходатайства следователя,  суд первой инстанции обоснованно признал  достаточными для продления срока содержания под стражей", — указано в одном из последних постановлений Московского городского суда по итогам рассмотрения жалобы Гоцуляка.

Согласно данным официального портала судов общей юрисдикции города Москвы, в 2023 году материалы в отношении Гоцуляка и Романца больше не рассматривает Пресненский районный суд. Но в Таганском районном суде начинают процесс Гоцуляка, Романца и еще трех человек. Это некие А.Ю. Кокоткин, А.Б. Михайлов, М.А. Сорвачев - им вменяется ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Согласно материалам суда, процесс откладывали —  в том числе из-за недоставления подсудимого. Следующее заседание по делу назначили на 17 февраля.

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