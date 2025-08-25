Полиция ведет проверку из-за драки в самарском автобусе

Два заявления поступили в полицию в связи с конфликтом в самарском автобусе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео, на котором ругались и дрались водитель и пассажир автобуса № 5. Все происходило на остановке около ТЦ "Точка Сити".

Правоохранители прокомментировали случившееся: "по данному факту в полицию поступило два заявления от двух местных жителей (участников конфликта). Отдел полиции по Куйбышевскому району УМВД России по Самаре ведет проверку для установления всех обстоятельств произошедшего".