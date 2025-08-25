16+
Происшествия

Полиция ведет проверку из-за драки в самарском автобусе

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Два заявления поступили в полицию в связи с конфликтом в самарском автобусе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео, на котором ругались и дрались водитель и пассажир автобуса № 5. Все происходило на остановке около ТЦ "Точка Сити".

Правоохранители прокомментировали случившееся: "по данному факту в полицию поступило два заявления от двух местных жителей (участников конфликта). Отдел полиции по Куйбышевскому району УМВД России по Самаре ведет проверку для установления всех обстоятельств произошедшего".

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

