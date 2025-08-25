Полиция ведет проверку из-за драки в самарском автобусе

Два заявления поступили в полицию в связи с конфликтом в самарском автобусе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео, на котором ругались и дрались водитель и пассажир автобуса № 5. Все происходило на остановке около ТЦ "Точка Сити".
Правоохранители прокомментировали случившееся: "по данному факту в полицию поступило два заявления от двух местных жителей (участников конфликта). Отдел полиции по Куйбышевскому району УМВД России по Самаре ведет проверку для установления всех обстоятельств произошедшего".
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.