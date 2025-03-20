Самарец зарезал знакомого на улице во время ссоры

В Самаре предъявлено обвинение 40-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в марте 2025 г. обвиняемый, находясь на улице, в ходе ссоры со своим знакомым нанес ему несколько ударов имеющимся при себе ножом. От травм мужчина скончался в больнице, несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь.

Обвиняемый заключен под стражу. По уголовном делу проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.