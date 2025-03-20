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Суды Происшествия

Водитель автобуса, ударивший пожилого пассажира, приговорен к году принудительных работ

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 марта, вступил в законную силу приговор суда в отношении водителя автобуса, осужденного за хулиганство с применением насилия к гражданину. Об этом сообщили Самарском областном суде.

Согласно материалам дела, в мае 2024 г. в автобусе маршрута "Самара (ПАВ) - Новокуйбышевск (через РЭБ)" 71-летний мужчина попросил выдать ему билет за оплаченный проезд. 45-летний водитель билет не передал и стал выражаться нецензурной бранью, после чего вышел на остановку и нанес пожилому пассажиру удар кулаком в голову.

Приговором Куйбышевского районного суда г. Самары от 24 декабря 2024 г. водитель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Он был приговорен к принудительным работам на срок 1 год с удержанием 10% в доход государства из заработной платы.

"Не согласившись с постановленным судебным актом, осужденный и его защитники обжаловали приговор в апелляционном порядке, ссылаясь на несправедливость и чрезмерную суровость назначенного наказания", — пояснили в Самарском областном суде.

19 марта облсуд изучив материалы дела, оставил приговор без изменений. Теперь приговор считается вступившим в законную силу. Но у сторон есть право обжаловать его в судах вышестоящих инстанций.

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