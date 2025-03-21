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Финансы Экономика и бизнес

В КонсультантПлюс рассказали о судебном споре, связанном с налогом на профессиональный доход (НПД)

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Налоговая при проверке ИП обнаружила у него 78 НПД-шников. Инспекция посчитала, что это все работники ИП, с дохода которых ИП должен был уплатить НДФЛ. Так как физлицам выплачено было около 20 млн, налоговая доначислила 2,6 млн НДФЛ и соответствующий штраф.

ИП стал спорить. Ведь с этих 20 миллионов НПД-шники уплатили сами своего НПД-шного налога почти на 800 тысяч. Т.е. в этой сумме бюджет не пострадал. ИП считал, что и НДФЛ в такой сумме не нужно начислять, и штраф тоже.

Суды с ИП согласились. Они решили, что суть правонарушения состояла в том, что при формальном заключении ГПД с физическими лицами, фактически являвшимися работниками ИП, последним обязанности налогового агента исполнялись не в размере 13% (НДФЛ), а в размере 6% (НПД). Внесение денежных средств в бюджет непосредственно физическими лицами под видом НПД являлось частью, созданной ИП схемы незаконной минимизации налоговых обязательств и экономии собственных средств. Соответственно в условиях переквалификации характера правоотношений предпринимателя и вышеуказанных физлиц, и вменения в связи с этим предпринимателю обязанностей налогового агента, размер начисляемого НДФЛ нужно уменьшить на денежные суммы, внесенные работниками под видом НПД. Иное повлечет начисление НДФЛ в излишнем размере, очевидно превышающем потери казны от совершения рассматриваемого правонарушения.

Вот только упорная инспекция дошла до Верховного суда. И он решил иначе.

Судебная коллегия Верховного суда решила, что нормы о дроблении бизнеса и налоговой реконструкции здесь не применимы. НПД-шники сами могут распоряжаться своими налогами. Если они переплачены, то они могут положительное сальдо ЕНС вернуть из бюджета себе. Никто, кроме них, не может засчитать переплату в счет уплаты НДФЛ ИП.

В связи с утратой силы с 1 января 2023 г. пункта 9 статьи 226 НК РФ в данную статью Федеральным законом от 28 декабря 2022 г. N 565-ФЗ введен пункт 10, согласно которому в случае выявления по результатам проведенной налоговым органом налоговой проверки факта неправомерного неудержания налоговым агентом сумм налога указанные суммы налога подлежат доначислению налоговому агенту. Таким образом, в условиях действующего правового регулирования при взимании НДФЛ налоговый агент, не исполнивший свою обязанность по исчислению, удержанию и перечислению налога в бюджет, оплачивает данный налог за счет собственных средств.

Если ГПД-шно-НПД-шные отношения налоговая инспекция признает трудовыми, то "работодателю" нужно будет уплатить НДФЛ за свой счет. У физлиц при этом образуется переплата по своему НПД-шному налогу. Автоматически в счет уплаты НДФЛ она не засчитывается. Данную переплату гражданин может вернуть себе, а может по просьбе "работодателя" зачесть ее в счет уплаты НДФЛ таким "работодателем".

Цена вопроса составила около 800 тысяч рублей.

При подготовке статьи использованы материалы СПС КонсультантПлюс и ООО "Инженеры Информации". Компания КонсалтикаПлюс — официальный дистрибьютор СПС КонсультантПлюс с 2001 года. Читайте другие полезные материалы на сайте consaltika.ru.

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