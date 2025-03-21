На территории нацпарка "Самарская Лука" нашли склад канистр с опасными химикатами

На территории Жигулевского лесничества национального парка "Самарская Лука" сотрудники обнаружили несанкционированное складирование канистр с неустановленным химическим веществом. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.
Как сообщили в "Самарской Луке", маркировка на канистрах указывает, что они содержат вещества, опасные для окружающей среды.
"Для предотвращения возможного вреда объектам животного и растительного мира было принято решение переместить канистры в безопасное место. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего", - отмечается в сообщении.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.