На территории нацпарка "Самарская Лука" нашли склад канистр с опасными химикатами

На территории Жигулевского лесничества национального парка "Самарская Лука" сотрудники обнаружили несанкционированное складирование канистр с неустановленным химическим веществом. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

Как сообщили в "Самарской Луке", маркировка на канистрах указывает, что они содержат вещества, опасные для окружающей среды.

"Для предотвращения возможного вреда объектам животного и растительного мира было принято решение переместить канистры в безопасное место. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего", - отмечается в сообщении.