В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником

Состоялось торжественное награждение, приуроченное к профессиональному празднику работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства России. На сегодняшний день на территории Самарской области функционирует более 7 тысяч объектов сферы бытового обслуживания, а численность работников в этой сфере составляет около 37 тысяч человек.

Развитие сферы услуг оказывает существенное влияние на социальное настроение всего общества. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обозначил одной из приоритетных задач — создание более комфортной жизненной среды.

"Сфера, в которой вы трудитесь, является значимой составляющей экономики страны и играет важную роль в жизни каждого человека, — сказал, обращаясь к участникам мероприятия, министр промышленности и торговли региона Денис Гурков. — От вашего мастерства зависят качество быта и настроение жителей Самарской области, комфортные условия для жизни в нашем регионе. Знаю, что многие из вас помогают в сборе гуманитарной помощи и тем самым вносят неоценимый вклад в нашу победу в специальной военной операции".

Лучшим работникам отрасли были вручены награды губернатора Самарской области и профильных ведомств. Одной из награжденных стала Александра Айтупова, индивидуальный предприниматель. Александра также является инициатором социального проекта "Второе дыхание", который направлен на поддержку женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Команда профессионалов, включая мастеров, стилистов и психологов, помогает участникам проекта преодолеть трудности и изменить свою жизнь к лучшему.

"Наши мастера регулярно посещают детские центры города, где проводят стрижки для детей-сирот и раздают сладкие подарки. Мы также активно участвуем в помощи военнослужащим, отправляя медикаменты в зону специальной военной операции", — рассказала Александра Айтупова.

Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием самарских артистов.