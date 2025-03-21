В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником

Состоялось торжественное награждение, приуроченное к профессиональному празднику работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства России. На сегодняшний день на территории Самарской области функционирует более 7 тысяч объектов сферы бытового обслуживания, а численность работников в этой сфере составляет около 37 тысяч человек.
Развитие сферы услуг оказывает существенное влияние на социальное настроение всего общества. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обозначил одной из приоритетных задач — создание более комфортной жизненной среды.
"Сфера, в которой вы трудитесь, является значимой составляющей экономики страны и играет важную роль в жизни каждого человека, — сказал, обращаясь к участникам мероприятия, министр промышленности и торговли региона Денис Гурков. — От вашего мастерства зависят качество быта и настроение жителей Самарской области, комфортные условия для жизни в нашем регионе. Знаю, что многие из вас помогают в сборе гуманитарной помощи и тем самым вносят неоценимый вклад в нашу победу в специальной военной операции".
Лучшим работникам отрасли были вручены награды губернатора Самарской области и профильных ведомств. Одной из награжденных стала Александра Айтупова, индивидуальный предприниматель. Александра также является инициатором социального проекта "Второе дыхание", который направлен на поддержку женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Команда профессионалов, включая мастеров, стилистов и психологов, помогает участникам проекта преодолеть трудности и изменить свою жизнь к лучшему.
"Наши мастера регулярно посещают детские центры города, где проводят стрижки для детей-сирот и раздают сладкие подарки. Мы также активно участвуем в помощи военнослужащим, отправляя медикаменты в зону специальной военной операции", — рассказала Александра Айтупова.
Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием самарских артистов.
Последние комментарии
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???