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Преступления Происшествия

В Отрадном задержан наркоман, у которого обнаружено 80 свертков метадона

ОТРАДНЫЙ. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Отрадном на одной из улиц ночью полицейские заметили мужчину в одежде черного цвета, который быстрым шагом передвигался между домов.

Правоохранители остановили 32-летнего прохожего, ранее судимого за хранение наркотиков, который находился в состоянии наркотического опьянения. От медицинского освидетельствования задержанный отказался.

Полицейские в присутствии понятых провели личный досмотр мужчины и осмотр его квартиры, обнаружили и изъяли 80 свертков с порошкообразным веществом. Задержанный пояснил, что в свертках — запрещенные вещества, которые он приобрел для распространения через "закладки".

Экспертиза установила, что веществом является метадон, общей массой около 24 граммов. По данным полицейских, стоимость изъятого наркотика на черном рынке может превышать 215 тыс. рублей.

Подозреваемый пояснил, что о незаконном способе заработка узнал из анонимного сообщения в одном из мессенджеров. Не имея желания работать после освобождения из мест лишения свободы, связался с "работодателем", получил инструкции, наркотики и хотел распространить их наркозависимым.

По ходатайству следствия подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также происхождение и канал поставки изъятых веществ.

Кроме того, правонарушителю судом назначено наказание в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей.

Гид потребителя

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