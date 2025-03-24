Сообщившему об угрозе взрыва зданий ФСБ и МВД "шутнику" дали срок

В Самарской области вынесли приговор Сергею Рыбину. Его признали виновным в двух заведомо ложных сообщениях о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, в целях дестабилизации деятельности органов власти.
Как следует из приговора, Рыбин выпивал и в какой-то момент решил сообщить о минировании зданий ФСБ и полиции. При этом, при звонках на номер "112" и найденный контакт УФСБ он произносил фразу "я сейчас взорву".
"Отягчающим наказание обстоятельством учтено совершение Рыбиным преступлений в состоянии опьянения с учетом актов медицинского освидетельствования", — указано в приговоре.
Рыбина приговорили к 6 годам 6 месяцам колонии общего режима. Сам осужденный приговор попытался обжаловать в апелляционной инстанции. Но вердикт оставили без изменений.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...