Бывший начальник департамента дорожного хозяйства Тольятти возглавил минтранс Удмуртии

Экс-глава департамента дорожного хозяйства Тольятти Геннадий Таранов назначен исполняющим обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Мы все являемся частью единой команды Удмуртской Республики, и у нас одна цель — благополучие наших граждан и их комфорт. Геннадий Федорович проработал в дорожной отрасли более 25 лет. Начал трудовую деятельность в Самарской области. Руководил содержанием и ремонтом как региональных, так и федеральных и местных дорог в различных климатических зонах от Байкала до западных границ России. Уверен, что его опыт позволит нам вывести работу Минтранса на качественно новый уровень" — представил Геннадия Таранова трудовому коллективу региональный премьер-министр Роман Ефимов.

Геннадий Таранов родом из города Тольятти. В 2008-2012 гг. он возглавлял департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи Тольятти, где курировал вопросы реконструкций, ремонта и содержания улично-дорожной сети города, а также транспортного обслуживания населения.Покинув горадминистрацию, он занимался бизнесом.

Таранов — автор ряда статей и патентов, в том числе патента на изобретение автоматизированной системы управления дорожным комплексом. Создал первый в России электронный курс повышения квалификации работников в сфере содержания дорог. Кроме того, Геннадий Таранов — ведущий эксперт Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта.

"Глава республики поставил передо мной масштабную задачу. По сути речь идет о перезагрузке дорожной отрасли. Предстоит пересмотреть все, от подходов к планированию производства работ до анализа применяемых технологий. Существующая в министерстве команда эффективна, уверен, что с поставленными задачами мы справимся" — поделился новый руководитель ведомства Геннадий Таранов.