В Тольятти экс-полицейский за 60 тыс. руб. пообещал решить дело о "нетрезвом" вождении

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника смены дежурной части отдела полиции по Автозаводскому району № 2 УМВД России по г. Тольятти, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного 5 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, в 2024 г. подозреваемый получил от гражданина денежные средства в размере 60 тыс. руб., пообещав посодействовать в назначении минимального наказания за совершенное взяткодателем административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.