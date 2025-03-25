В Ставропольском районе Nivа столкнулась с грузовиком, трое пострадали

В понедельник, 24 марта, между 978 и 979 км трассы М-5 в ставропольском районе столкнулись грузовик Howo и автомобиль Chevrolet Nivа, сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО Центр по делам ГО, ЧС и ПБ

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ЧС и ПБ

Информация о ДТП поступила в пожарную охрану в 23:23. На место вызова выехал дежурный караул ПСЧ № 146 ПСО № 30, сотрудники Госавтоинспекции и две бригады скорой медицинской помощи.

В результате происшедшего пострадали три человека из вазовского внедорожника. Их госпитализировали.

По факту происшествия полицейские проводят проверку.