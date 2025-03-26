В Тольятти литейщик украл со стройки инструменты и попал под уголовное дело

В Тольятти сотрудники уголовного розыска задержали литейщика, подозреваемого в краже со стройки. Ранее судимый мужчина причинил собственнику ущерб на 30 тысяч рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В конце января текущего года в полицию Тольятти обратился 59-летний местный житель с заявлением о краже инструментов со стройки. Материальный ущерб заявитель оценил в размере свыше 30 000 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Кража". На месте преступления были обнаружены следы бурого цвета. Их отправили на генетическую экспертизу и выяснили, что кровь совпадает с биоматериалом 48-летнего мужчины, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков .

Правоохранители установили место его возможного нахождения и задержали. В отделении полиции подозреваемый пояснил, что работает литейщиком на стройке, и из-за острой нехватки денег на запрещенные вещества решился на кражу инструментов, которые позже продал случайному прохожему.

Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники уголовного розыска продолжают мероприятия по розыску похищенного имущества.