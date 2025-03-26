Волшебные истории для маленьких героев нашли своих слушателей

18 марта в ТРК "Аврора Молл" состоялась презентация "Антиаллергических сказок" — нового цикла аудиосказок от проекта #ПростоСказки, созданного агентством коммуникаций "ПЕРСПЕКТИВА". Их миссия помочь детям справиться со страхами и принять свою особенность — аллергию — как часть себя.

Гости мероприятия узнали больше о проекте #ПростоСказки, который с 2021 года дарит волшебство детям, находящимся на длительном лечении в больницах, детям с нарушением зрения, паллиативным малышам и детям с ментальными нарушениями.

"Антиаллергические сказки" — это новый эпизод проекта, адресованный детям, страдающим от аллергии.

Сказки учат ребят жить полной и радостной жизнью несмотря на ограничения, связанные с заболеванием, и показывают, что лечение — это не страшно, а врачи — настоящие помощники.

На презентации состоялась читка сказок с участием инфлюенсеров Самары: Михаила Крылова, Веры Ракшаевой, Тогрула Сеидова, Сергея Карцева, Светланы Руссель, Натальи Суздальцевой, Александра Сёмочкина и Марины Прохоровой.

Аниматоры подготовили для детей увлекательную программу с играми, конкурсами и творческими занятиями. Ребята веселились и получали яркие эмоции, пока их родители задавали врачам аллергологам-иммунологам интересующие вопросы об аллергии, методах диагностики и лечения, а также профилактике обострений.

В рамках проекта удалось реализовать эффективное сотрудничество с ГБУК "Самарская областная библиотека для слепых".

На презентации присутствовала и. о. директора Ольга Викторовна Вологодская. Библиотеке была подарена умная колонка, благодаря которой "Антиаллергические сказки" станут доступны еще большему числу детей.

Благодаря сотрудничеству с благотворительным фондом "Анна Мария" и Самарским отделением "Российский детский фонд" печатные издания "Антиаллергических сказок" будут доставлены их подопечным.

"Антиаллергические сказки" написаны Денисом Либстером в соавторстве с Натальей Суздальцевой врачом аллергологом-иммунологом.

Слушайте "Антиаллергические сказки" уже сейчас:

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Сайт проекта: простосказки.рф

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