Как построить эффективную команду: итоги онлайн-интенсива StartupSamara

12 марта состоялся онлайн-интенсив "Построение эффективной команды в новых реалиях", организованный StartupSamara. Спикером встречи выступила Дарья Гришанина — бизнес-тренер, эксперт по продажам и управлению персоналом. Участники обсудили ключевые стратегии создания сильной команды, способы повышения мотивации сотрудников и грамотное делегирование.
Основные выводы мероприятия
— Роль руководителя в команде
Эффективное управление начинается с лидерства. Руководитель задает общий вектор движения, формирует корпоративную культуру и напрямую влияет на результативность бизнеса.
— Как оценивать и оптимизировать команду
Стратегия ПРОК позволяет объективно оценить сотрудников, выявить ключевых игроков и определить слабые звенья в команде.
— Мотивация сотрудников: что работает
Материальное вознаграждение важно, но долгосрочная вовлеченность строится на прозрачности, обратной связи и возможностях для развития.
— Делегирование без потери контроля
Передача задач не должна приводить к снижению качества. Четкие процессы, контрольные точки и ответственность внутри команды помогают руководителю освободить время для стратегических задач.
— Масштабирование через системный подход
Бизнес растет, когда внутри команды выстроены понятные процессы, KPI и регулярная обратная связь.
Запись вебинара доступна на странице StartupSamara во ВКонтакте, где собрана обширная видеотека с материалами по развитию бизнеса: маркетинговые стратегии, юридические аспекты предпринимательства, построение и управление командой, привлечение инвестиций, а также практические рекомендации по продажам и масштабированию проектов.
Мероприятие организовано Региональным центром инноваций StartupSamara по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..