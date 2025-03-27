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Экономика и бизнес

Как построить эффективную команду: итоги онлайн-интенсива StartupSamara

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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12 марта состоялся онлайн-интенсив "Построение эффективной команды в новых реалиях", организованный StartupSamara. Спикером встречи выступила Дарья Гришанина — бизнес-тренер, эксперт по продажам и управлению персоналом. Участники обсудили ключевые стратегии создания сильной команды, способы повышения мотивации сотрудников и грамотное делегирование.

Основные выводы мероприятия

— Роль руководителя в команде

Эффективное управление начинается с лидерства. Руководитель задает общий вектор движения, формирует корпоративную культуру и напрямую влияет на результативность бизнеса.

— Как оценивать и оптимизировать команду

Стратегия ПРОК позволяет объективно оценить сотрудников, выявить ключевых игроков и определить слабые звенья в команде.

— Мотивация сотрудников: что работает

Материальное вознаграждение важно, но долгосрочная вовлеченность строится на прозрачности, обратной связи и возможностях для развития.

— Делегирование без потери контроля

Передача задач не должна приводить к снижению качества. Четкие процессы, контрольные точки и ответственность внутри команды помогают руководителю освободить время для стратегических задач.

— Масштабирование через системный подход

Бизнес растет, когда внутри команды выстроены понятные процессы, KPI и регулярная обратная связь.

Запись вебинара доступна на странице StartupSamara во ВКонтакте, где собрана обширная видеотека с материалами по развитию бизнеса: маркетинговые стратегии, юридические аспекты предпринимательства, построение и управление командой, привлечение инвестиций, а также практические рекомендации по продажам и масштабированию проектов.

Мероприятие организовано Региональным центром инноваций StartupSamara по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

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Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

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