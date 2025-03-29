В Тольятти микроавтобус снес столб, пострадали водитель и три пассажира

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В субботу, 29 марта, в Автозаводском районе Тольятти микроавтобуса "Газель" наехал на световую опору, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области