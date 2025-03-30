В Кинеле водителя эвакуатора привлекли за перевозку людей на платформе

В Самаре сотрудниками ГАИ составлен административный протокол за правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ ("Нарушение правил перевозки людей") в отношении 24-летнего водителя эвакуатора, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В ходе мониторинга социальных сетей полицейскими выявлен факт грубого нарушения ПДД — в вечернее время 28 марта напротив дома 41 по ул. Железнодорожной в Кинеле 24-летний водитель, управляя специальным эвакуатором, осуществлял перевозку людей на платформе.
В результате проведенной проверки установлено, что нарушителем является уроженец Оренбургской области, водитель одного из ИП. В отношении правонарушителя должностными лицами ГАИ составлен административный протокол за правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ.
"Водитель признал свою вину и обязался не допускать подобных нарушений в будущем", — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.