Современный спортзал для ветеранов СВО открылся в Елховке благодаря инициативе участника "Школы героев"

В Елховке появился новый спортивный зал, оборудованный для нужд ветеранов специальной военной операции. Инициатором проекта выступил местный житель, ветеран СВО Герман Бурцев.
Герман отправился на защиту Родины в самом начале специальной военной операции — в феврале 2022 года. При выполнении боевого задания получил тяжелое ранение ноги. За самоотверженность и отвагу, проявленные в ходе спецоперации, был награжден Орденом мужества.
Вернувшись на гражданку, Герман активно участвует в жизни и развитии родного села. Чтобы получить новые навыки и компетенции для реализации своих инициатив, боец принял решение присоединиться к региональной программе "Школа героев". Этот проект, инициированный губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, является продолжением президентской программы "Время героев" и позволяет участникам СВО осваивать новые навыки в сфере управления. "Школа героев" помогла Герману реализовать свой социально значимый проект.
"Моя идея заключалась в том, чтобы модернизировать спортзал. Многие ребята, вернувшиеся с фронта, нуждаются в реабилитации, а молодежь активно интересуется спортом. Теперь у нас есть место, где можно и восстанавливаться, и тренироваться", — рассказывает герой.
Инициатива получила поддержку администрации Елховского района. На ремонт помещения и закупку специализированного оборудования были выделены средства. При выборе тренажеров учитывались особенности реабилитации ветеранов — чтобы не только помогать поддерживать форму, но и восстанавливаться после травм.
"Мы детально обсуждали с Германом каждый тренажер — он, как никто другой, понимает потребности ребят, вернувшихся с СВО. Сам получив ранение, он точно знал, какое оборудование необходимо", — рассказывает заместитель главы Елховского района по социальным вопросам Татьяна Беспалова.
Спортивный зал уже стал популярным местом среди жителей не только Елховки, но и соседних населенных пунктов. Среди посетителей — и подрастающее поколение, например, десятиклассник Михаил Филиппов. "Здесь появилось много новых тренажеров, теперь всем хватает места. Спорт помогает развивать выносливость, укрепляет характер — это важно в жизни", — поделился он.
Программа "Школа героев" — важный шаг в социализации бойцов, которые возвращаются в мирную жизнь и готовы стать частью команды, которая строит будущее региона. Первый поток стартовал в октябре 2024 года, и часть выпускников уже получила предложения о работе, а пятеро были назначены на должности в органах власти. Вскоре приступят к обучению участники второго потока программы — на обучение было подано свыше 600 заявок.
Последние комментарии
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой