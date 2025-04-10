Жительница Тольятти прописала в "однушке" 11 мигрантов за 3 тысячи рублей

Полиция Центрального района Тольятти пресекла факт фиктивной регистрации мигрантов. Собственница однокомнатной квартиры не собиралась предоставлять иностранцам жилье, но при этом взяла деньги за прописку, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полиции отметили, что 38-летняя, ранее не судимая задержанная неоднократно предупреждалась об ответственности "в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон". Женщина призналась в преступлении и добавила, что услуги оказывала за вознаграждение: она получила более 3 тыс. рублей.

Сейчас на нее возбудили уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ".