16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бастрыкин заинтересовался делом с участием иностранного подростка, напавшего на жительницу Самары Жительница Тольятти прописала в "однушке" 11 мигрантов за 3 тысячи рублей По факту нападения иностранного подростка на самарчанку возбудили уголовное дело Депутат из Хворостянки лишился снегохода за незаконную охоту Селлер из Волжского района пострадала от действий "сотрудников" маркетплейса

Преступления Происшествия

Жительница Тольятти прописала в "однушке" 11 мигрантов за 3 тысячи рублей

ТОЛЬЯТТИ. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Полиция Центрального района Тольятти пресекла факт фиктивной регистрации мигрантов. Собственница однокомнатной квартиры не собиралась предоставлять иностранцам жилье, но при этом взяла деньги за прописку, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полиции отметили, что 38-летняя, ранее не судимая задержанная неоднократно предупреждалась об ответственности "в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон". Женщина призналась в преступлении и добавила, что услуги оказывала за вознаграждение: она получила более 3 тыс. рублей.

Сейчас на нее возбудили уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ".

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4